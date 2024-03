Ścieżki rowerowe do 65 km od Śremu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Śremu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 65 km od Śremu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Śremu proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Śremu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Śremu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 marca w Śremie ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 marca w Śremie ma być 15°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Jeziora, ostępy i grzyby Puszczy Noteckiej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 68,71 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 332 m

Suma zjazdów: 320 m Trasę rowerową mieszkańcom Śremu poleca Plantmar Na ocenę trudności wpływ miał przede wszystkim odcinek wzdłuż Jeziora Mnich znakowany czarnym szlakiem pieszym. Prowadzi leśnym bezdrożem wzdłuż szuwarów. Powalone drzewa, podtopiska i strome zbocza stanowią dużą przeszkodę nawet dla piechura. Za to możemy zapoznać się z dwoma rezerwatami przyrody: 'Mszar nad Jeziorem Mnich' i 'Cegliniec'. Główne trakty przecinające puszczę (Drezdeński i Wieleński) to komfortowe, utwardzone drogi żwirowe. Planując należy zwrócić uwagę, że dostrzegalnia ppoż z tarasem widokowym czynna jest zapewne tylko w czasie zagrożenia tj. w porze suchej. Polecam wizytę w Parku Grzybów w Piłce. Znakomity pomysł i atrakcja nie tylko dla najmłodszych. Okolica obfituje w grzyby. Gęsto rozmieszczone punkty biwakowe. Drogi asfaltowe o małym ruchu. Korzystałem z map: Miasto i gmina Sieraków (Topmapa, 1:60 000) oraz Miasto i gmina Wieleń (Topmapa, 1: 60 000).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Geopark - nieczynna kopalnia Babina Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,08 km

Czas trwania wyprawy: 457695 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 216 m Taz77 poleca trasę rowerzystom ze Śremu To już szósty mój wypad do tego Geoparku włacznie z przyległym po niemieckiej stronie Bad Muskau z pięknym zamkiem. Po naszej stronie na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa usytuowana była kiedyś kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj mamy pięknie zrewitalizowany park z masą ścieżek dydaktycznych, zachowanymi upadowymi (skośne szyby) oraz wiele punktów widokowych i wieża obserwacyjna. Jeziorek łącznie jest 26 (dostępnych z siodełka bez spiny 12) każde w innym kolorze, PH wody waha się w granicach od 2,4 do 3,7 max. Jak ktoś latał na chemię to wie że to odczyn kwaśny.

O tym jak smakuje i boli przekonałem się osobiście przy źródle wód zażelaźnionych (PH 2.4) powiem krótko nie polecam nawet przemywać dłoni w np pięknym jeziorku turkusowym (przekonasz się za kilka godzin). Trasa którą jechaliśmy po geoparku prowadzi po starych nasypach byłej kolejki kopalnianej. Na każdej znajdują się co najmniej dwa miejsca do odpoczynku z punktrm widokowym. Wieża stoi przy jeziorku "afryka" nazwa wzięta z powodu jego kształtu Woda w nim ma PH 3.7 i ma kolor brązowy.

W zasadzie więcej nie ma co tłumaczyć tylko należy się udać i pokręcić

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rakoniewice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 196 m

Suma zjazdów: 195 m Rowerzystom ze Śremu trasę poleca Plantmar

Bardzo przyjemna trasa w granicach gminy Rakoniewice. Drogi gruntowe nie sprawiające kłopotów przeplatają się z lokalnymi mało uczęszczanymi asfaltami. Jedynie powrót drogą krajową nr 32 może być niebezpieczny, ale i to się wkrótce zmieni gdyż prace nad brakującym odcinkiem drogi rowerowej, jak widziałem są w toku.

Dobrze oznakowane szlaki turystyczne: pieszy żółty i rowerowe. Te ostatnie zrealizowano w dość nietypowej konwencji: nie są to pojedyncze ślady ale rodzaj siatki, która pozwala na samodzielny wybór trasy. Każdy rejon oznakowany różnym kolorem. Do tego dochodzą wiaty, kierunkowskazy, tablice oraz mapka - schemat z naniesionymi adresami GPS.

Koniecznie warto odwiedzić muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach, zlokalizowane po części w zabytkowym, drewnianym kościele ewangelickim tuż przy rynku. Na trasie kilka zabytków: dwa kościoły w Jabłonnej, drewniany kościół św Urszuli w Ruchocicach i pałace w Wiosce i Gninie. Trzeba też pamiętać, że do gminy Rakoniewice należy Rostarzewo z pięknym, przejazdowym ratuszem, który odwiedziłem już wcześniej.

Sporo lasów i miejsc do odpoczynku. Najładniejsze z nich to Leśna Polana przy czystym Jeziorze Kuźnickim. Warto poświęcić chwilę na spacer po rakoniewickim rynku, gdzie ocalałe podcieniowe kamieniczki na tle drewnianego kościoła tworzą specyficzny klimat.

Korzystałem z mapy Nadleśnictwo Grodzisk (Lasy Państwowe, 1: 50 000) choć równie dobra jest mapa Powiat Grodziski (Topmapa, 1: 70 000).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Śremie

🚲 Trasa rowerowa: Biedrusko Nieszawa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 367 m Pyzatek poleca trasę rowerzystom ze Śremu

Wieś Nieszawa w dokumentach wymieniana jest po raz pierwszy w 1388 roku. W XVII stanowi własność Grudzińskich, jednocześnie już w 1638 roku wzmiankowano istniejący już dwór w Nieszawie. W kolejnych wiekach Nieszawa wielokrotnie zmieniała właścicieli: W XVIII wieku należała do Żychlińskich, po roku 1741 do Dziembowskich, a od 1755 roku do Ignacego Osten. Po 1791 wieś ponownie przechodzi do Żychlińskich. W XIX wieku Mielęckich, którzy sprzedali ją za 150 tysięcy dolarów rodzinie von Trescow. Wieś w rękach von Trescow pozostaje prawdopodobnie do drugiej wojny światowej. W roku 1960 utworzono tutaj ośrodek szkolno-kolonijny. W późniejszym okresie pałac został opuszczony, a od czasu pożaru ulega stopniowej dewastacji. Pałac został prawdopodobnie zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla Mielęckich, a przebudowany na zlecenie rodziny von Trescow pod koniec XIX wieku. Jest to budynek piętrowy składający się z korpusu głównego powiększonego w czasie przebudowy o dwa boczne ryzality trzyosiowe. Na osi budynku znajduje się pozorny ryzalit, zwieńczony tak jak ryzality boczne trójkątnym frontonem.

Pałac położony jest na zboczu a poniżej rozpościera się rozległy park krajobrazowy z XIX wieku o powierzchni około 10 hektarów z licznymi okazami starodrzewia, największym z nich jest ogromny dąb, który stoi na przeciwko pałacu i właśnie w jego pobliżu ukryty jest kesz. Z miejsca ukrycia skrzynki można zobaczyć pałac i park w całej okazałości, większość zdjęć do różnych ulotek i książek jest robiona właśnie z tego miejsca, dlatego uważam, że warto rzucić okiem na ten piękny widok.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew-Miedzyrzecz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,49 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 670 m Rowerzystom ze Śremu trasę poleca Kys30

Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzy się nam zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcje wodne, które wykorzystywały liczne na tym obszarze przeszkody wodne. Dla zapewnienia wojskom możliwości manewru , a więc łatwego likwidowania przeprawy oraz przywracania komunikacji, budowano mosty zwodzone.

Na dzisiejszej trasie mijaliśmy trzy mosty forteczne wchodzące w skład MRU. Most na rzece Jeziorana i w Starym Dworku to mosty obrotowe, natomiast most w Bledzewie to most przechylno - przesuwny.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Śremie - zobacz listę

