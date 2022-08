Ścieżki rowerowe do 65 km od Śremu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Rowerem ze Śremu

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 968 m

Suma zjazdów: 1 979 m

Ze Świebodzina umownie nazwanym szlakiem kościołów drewnianych Regionu Kozła

To trzy kościoły:

Chlastawa

W 1637 roku dzięki fundacji Radislausa Miesitschka wzniesiono duży kościół służący m.in. protestantom pochodzącym ze Śląska. Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest zabytkiem klasy "0", który wraz z bramą-dzwonnicą i dawnym cmentarzem tworzy przepiękny zespół sakralny o niepowtarzalnych walorach historycznych. W latach 1907- 1912 dzięki funduszom Seweryna Zakrzewskiego kościół został gruntownie odremontowany i rozbudowany o wieżę zaprojektowaną przez radcę budowlanego Leidicha . W latach 80 XX w. odnowiono XVII wieczną polichromię przedstawiającą sceny Sądu Ostatecznego oraz motywy roślinne.

Kosieczyn

drewniany kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza. Po przeprowadzonej analizie dendrologicznej wynika, że do produkcji więźby i prezbiterium użyto drzew ściętych najprawdopodobniej w latach 1407-1416, a budowę tych elementów szacuje się na rok 1417, natomiast wieżę wzniesiono około czternaście lat później w 1431 roku. Kościół w Kosieczynie jest budowlą wzniesioną na planie prostokąta w konstrukcji zrębowej. Posiada jedną nawę, która wraz z prezbiterium pokryta jest dwuspadowym dachem natomiast wieża hełmem namiotowym. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz i późnorenesansowa ambona.

Krępsko

Na podstawie badań drewna przeprowadzonych w 2006 roku szacuje się, że kościół w Klępsku został zbudowany w latach 1367-1377. Jest jednonawową budowlą sakralną z węższym prezbiterium posiadającą dobudowaną wieżę o konstrukcji słupowej oraz murowaną zakrystię. Wnętrze kościoła wykonane jest w stylu gotycko-renesansowym. Najstarszym elementem wyposażenia jest wykonany około 1500 roku ołtarz w formie tryptyku, z rzeźbą Madonny z Dziecięciem. Około 1613 roku we wnętrzu kościoła powstały malowidła ścienne przedstawiające Sąd Ostateczny oraz sceny ze Starego i Nowego Testamentu.

Na szlaku polecam też obiekty dewastowane duchem historii, czyli poniemieckie atrakcje architektury:

Smardzewo - upadający i opuszczony folwark (dwór rozebrany) z charakterystyczną wagą. Opodal kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z 1776 roku.

Łęgowo - upadły pałac

Ruiny dworu wzniesionego w XIX w. Wcześniej, od 1761 r. należał on do rodziny von Unruh. Po wojnie pałac przeszedł na własność PGR-u, a następnie rozparcelowano go ludności napływającej ze Wschodu. Przed pożarem, jaki zniszczył obiekt w latach 80. i 90. XX wieku, użytkowano go jako Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie niezabezpieczone oraz zaniedbane ruiny wraz ogrodem tworzą malowniczą i niezwykłą atrakcję Łęgowa.

