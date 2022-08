Ścieżki spacerowe do 65 km od Śremu. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 20 - 21 sierpnia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 65 km od Śremu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka piesza do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Polecam to miejsce.

🌳 Trasa spacerowa: Ultramaraton Leśna Doba

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m