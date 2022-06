Segregacja odpadów w Śremie. System indywidualnej segregacji odpadów w mieście nabiera kształtów. Lada moment otwarcie ofert

System indywidualnej segregacji odpadów w Śremie

Segregacja odpadów w Śremie i okolicy to w zasadzie temat rzeka. Jedni robią to super, innym idzie gorzej, ale są i tacy, którzy segregować śmieci nie chcą. O ile brak segregacji w domu jednorodzinnym…

Od momentu jego uruchomienia do końca bieżącego roku działalność i efektywność takiego systemu ma być sprawdzana przez gminę i dać odpowiedź czy rozważyć uruchomienie systemu w kolejnych punktach w mieście. W założeniu taki system pozwoliłby na kontrolę tego kto i jak segreguje odpady. Obecnie trudno w zabudowie wielolokalowej, czyli blokowiskach złapać niesegregujących odpady "za rękę', a niestety brak segregacji oraz za nieposegregowane śmieci winduje ceny za wywóz odpadów w tych miejscach do góry w porównaniu z tymi częściami miasta i gminy, gdzie jest zabudowa jednorodzinna, a frustrację w mieszkańcach budzi odpowiedzialność zbiorowa.

Przetarg na dostawę systemu dla gminy Śrem

System indywidualnej segregacji odpadów i jego pilotaż w Śremie nabiera realnych kształtów. Gmina z dniem 10 czerwca ogłosiła przetarg na dostawę i uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, a już lada moment nastąpi otwarcie ofert i ewentualny wybór dostawcy systemu. Jeśli wszystko pójdzie po myśli zamawiającego, to można szacować, że system wystartuje we wrześniu (raczej w jego drugiej połowie).

Jak działa taki system w praktyce?

Jak wyjaśniała w lutym Julia Projs ze śremskiego urzędu miejskiego program pilotażowy to system zamknięty, który pozwala na dokładną kontrolę, kto i co wrzuca do kosza na odpady. Dziać się tak będzie dzięki kodom QR, które otrzymają mieszkańcy do przyklejania na worki z odpadami, i które po zeskanowaniu ich będą otwierać klapy pojemników. Taka kontrola z kolei przekładać się ma realnie na poziom segregacji surowców wtórnych i możliwość poddania ich recyklingowi. Pojemniki opróżniane będą tylko w momencie ich całkowitego zapełnienia.