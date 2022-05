Seniorzy ze Śremu i okolic bawili się na ognisku w Grodzewie. Było ciasto, była grochówka i były harcerskie piosenki OPRAC.: Tomasz Barylski

Seniorzy ze Śremu i okolic na nudę nie mogą narzekać. Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy o turnieju boule zorganizowanym przez Śremską Radę Seniorów, a teraz przyszedł czas na ognisko w harcerskiej stanicy w Grodzewie. W czwartkowe popołudnie 19 maja ponad 170 seniorów doskonale bawiła się przy ognisku, śpiewając harcerskie piosenki. Dla głodnych też znalazło się małe co nieco. Na obiad grochówka, a na podwieczorek placek i kawa. To nie pierwszy raz kiedy seniorzy ze Śremu i okolic odwiedzają Grodzewo. Warto również dodać, że w organizację czwartkowego wydarzenia zaangażowało się również Stowarzyszenie Pomocna Dłoń ze Śremu, które w ten sposób dotarło do seniorów z informacjami na temat pomocy, jaką im oferują.