Seniorzy ze Śremu jak dzieci z pierwszych klas, wzięli udział w policyjnej akcji na temat bezpieczeństwa na drodze

Policjanci ze Śremu rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie na drodze

Policyjna akcja "Bezpieczna droga do szkoły" w tym roku miała nowy akcent, który został skierowany do seniorów. Starsi mieszkańcy Śremu zostali zaproszeni przez policję oraz Klub Relax do spotkania i rozmowy o bezpieczeństwie na drodze w mieście i poza nim.