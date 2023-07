Sentymentalna podróż w czasie dla mieszkańców Śremu. W Muzeum Śremskim otwarto wystawę fotografii Stanisława Wiktora [film, zdjęcia]

Uczestników sobotniego wernisażu przywitała Ewa Nowak z Muzeum Śremskiego, która opowiedziała o prezentowanej i przedstawiła wyjątkowego gościa. Była nim Danuta Bartkowiak, kierownik projektu kierownik projektu Wirtualnego Muzeum Historii Poznania CYRYL, w którego zbiorach znajdują się zdjęcia wykonane przez Stanisława Wiktora. To dzięki współpracy z CYRYLEM śremianie mogli zobaczyć te niezwykłe fotografie sprzed lat. Szefowa poznańskiego CYRYLA miała okazję osobiście poznać autora prezentowanych zdjęć.

Łączyły nas także Poznańskie Zakłady Cegielskiego. Zanim Stanisław Wiktor trafił do prasy był reporterem gazety firmowej i tam robił swoje pierwsze zdjęcia. Te fotografie są przechowywane w poznańskim ratuszu. Trafiły tam cały zbiór zdjęć. Mój ojciec też był “Cegielszczakiem”. Z tego, co wspominał Tomek, syn Stanisława to on bardzo ten Śrem lubił i bardzo lubił tu przyjeżdżać. Przynajmniej tak to zapamiętał