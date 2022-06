Śmiertelny wypadek pod Śremem na DW 434. Droga zablokowana. Na miejscu służby ratunkowe i policja

Wypadek pod Śremem na DW 434. Jedna osoba nie żyje

Do wypadku pod Śremem doszło w czwartek 9 czerwca około godz. 9.06. Z pierwszych informacji wynika, że na trasie ze Śremu do Kórnika, na wysokości miejscowości Niesłabin doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów - osobówki i busa.