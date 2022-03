Śmiertelny wypadek w Dolsku. Mimo resuscytacji nie udało się uratować mężczyzny

Wypadek w Dolsku. W samochodzie utknął nieprzytomny mężczyzna

Do wypadku w Dolsku doszło na ul. Kościelnej, w okolicach dolskiego cmentarza. W samochodzie, który utknął na boku w rowie, znajdował się zakleszczony, nieprzytomny mężczyzna. Po przybyciu na miejsce strażaków kierowca samochodu został wydobyty z auta i rozpoczęto resuscytację oddechowo-krążeniową.

Próby ratowania mężczyzny w Dolsku nie powiodły się

Niestety działania ratowników nie przyniosły efektów i nie udało się przywrócić czynności życiowych mężczyźnie. Ostatecznie stwierdzono zgon 58-letniego mieszkańca gminy Dolsk.

W czasie prowadzenia działań ratunkowych droga z Dolska w kierunku Lubiatówka została zamknięta dla ruchu.

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, co bezpośrednio doprowadziło do zjechania samochodu z drogi prosto do rowu i śmierci mężczyzny.