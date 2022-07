Solid MTB Dąbrowa. Miłośnicy kolarstwa górskiego ścigali się w okolicach Śremu [zdjęcia]

Prawie 300 kolarzy zawitało do Dąbrowy

Solid MTB 2022

Solid MTB to cykl wyścigów kolarstwa górskiego, które odbywają się w Wielkopolsce. Dzisiejsze zawody w Dąbrowie to jeden ostatnich akcentów tegorocznego cyklu. Do końca pozostały jeszcze trzy wyścigi, w tym jeden w Bodzyniewie.