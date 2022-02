Sparingowe derby dla Warty Śrem. Dwa gole Bartosza Skrzypczaka

W pierwszej połowie zespół z Zaniemyśla próbował narzucić warciarzom swój styl gry. Jednak wystarczył jeden błąd defensywy, który na gola dla Warty Śrem zamienił Bartosz Skrzypczak. Siedem minut później rozluźnienie przyjezdnych wykorzystał Patryk Kryszak podwyższając prowadzenie. Po zmianie stron podopieczni Huberta Sciaka poszli za ciosem. Igor Niklasiewicz skapitulował po strzale Skrzypczaka dla którego było to drugie trafienie w tym meczu. Kłos jedynego gola zdobył w sześćdziesiątej trzeciej minucie meczu. Rzut karny skutecznie wykorzystał jeden z testowanych zawodników. Zwycięstwo przypieczętował Aleksander Jurga.

- Jedyne czego mogę żałować, że nie mam do dyspozycji całej kadry. Do wznowienia rozgrywek ligowych pozostają trzy tygodnik. Chciałbym układać skład pod pierwszy mecz. Jednak takie są realia, gdzie z powodu obowiązków zawodowych i urazów nie mieliśmy do dyspozycji ośmiu zawodników. Cieszę się, że potrafiliśmy wygrać z liderem klasy okręgowej, dobrą drużyną. W naszym zespole daje się we znaki okres przygotowawczy. Widać drobne przemęczenie. Za nami dużo treningów, stąd te urazy. Teraz jest czas, żeby trochę zluzować z obciążenia i łapać dynamikę na pierwszy mecz ligowy