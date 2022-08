Spektakl "One Way Ticket" przeniesiony, a ognisko odwołane. Sprawdź szczegóły! Katarzyna Baksalary

W sobotę 20 sierpnia w ogrodzie Śremskiego Ośrodka Kultury miał odbyć się spektakl "One Way Ticket". Spektakl jest częścią wydarzeń związanych z Tygodniem dla Seniora. Prognozy pogody jednak przekonały organizatorów do zmiany lokalizacji spektaklu i odbędzie się on w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie przy ul. Chłapowskiego. Ognisko natomiast, które miało zwieńczyć ten wieczór, zostało odwołane. Wszelkie informacje na temat zmian można uzyskać pod nr tel.: 889 649 418.