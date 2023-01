Sportowe podsumowanie 2022 roku. Najważniejsze wydarzenia ze Śremu i okolic [zdjęcia]

Sport w Śremie w 2022 roku. Sukcesy indywidualne i drużynowe oraz nowe inwestycje

Jeżeli ktoś może zaliczyć mijający 2022 rok do udanych to jest to zdecydowanie Magdalena Lange. Zawodniczka Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta ma na swoim koncie m.in. powołanie do Reprezentacji Polski w swojej kategorii wiekowej oraz sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Sporo powodów do radości mieli także zawodnicy Zawiszy Dolsk, którzy w czerwcu ubiegłego roku świętowali historyczny awans do Klasy Okręgowej.