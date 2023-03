Sposób na korki w Śremie? Kierowco, przesiądź się na rower! Śremski magistrat proponuje alternatywę dla zmotoryzowanych

Korki w Śremie to szkoła cierpliwości dla kierowców

Korki w naszym mieście to w zasadzie stały element. Kierowcy w swoim codziennym poruszaniu się po Śremie muszą uzbroić się cierpliwość, a jeżeli do tego dojdzie do kolizji w godzinach szczytu to mamy gotową katastrofę.