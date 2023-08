Spotkanie autorskie z Tomaszem Żakiem. Śremianin wydał kolejną książkę [film, zdjęcia]

Swego czasu czytałem bardzo dużo książek o filozofii greckiej, trochę o buddyzmie. To słowo jakoś wryło mi się w głowę. Tytuł miałem już przed powstaniem książki. Pamiętam jeszcze, jak rozmawiałem z Edzią. Mówiłem, że następna książka na bank będzie nazywała się „Ataraksja”. Usłyszałem, że nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ to zbyt trudne słowo. Jednak uparłem się i tak zostało