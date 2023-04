Średzka Kolej Powiatowa rozpoczyna nowy sezon. 1 maja zaplanowano dwa pierwsze kursy na trasie ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla

120 lat historii i tradycji Średzkiej Kolei Powiatowej

Średzka Kolej Powiatowa. To nie jest zwykła, lokalna atrakcja turystyczna. To miejsce kultowe dla wszystkich miłośników kolei, którzy przyjeżdżają, do Środy Wielkopolskiej z całej Polski, a nawet spoza granic naszego kraju. Malownicza trasa wiodąca ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla liczy 14 kilometrów. W tym roku zabytkowe parowozy ponownie wyjadą na wspomnianą trasę.