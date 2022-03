Śrem gra dla Ukrainy. Charytatywny koncert w Muzeum Śremskim. Na scenie wystąpią śremscy artyści. Nie może was tam zabraknąć!

Muzeum Śremskie i śremscy artyści zagrają dla Ukrainy

Koncert charytatywny w Muzeum Śremski, który odbędzie się już w sobotę 5 marca, to kolejny sposób na okazanie wsparcia dla walczącej Ukrainy i jej obywateli. Na scenie tego wieczoru pojawią się m.in.: YOUR VOICE - Studio Piosenki Melody, Kasia Hoffa wraz z Bartakiem Karmanem, zespół Integranci, almost.fly, Sławomir Olgierd Kramm, DRET aka DREAMER wraz z Soundrugs, a także zespoły Korek i Camping Hill.

Bilety-cegiełki wsparciem dla Ukrainy

Co ważne, pieniądze z biletów, które kosztują 20 złotych, będą przekazane Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń w Śremie, które prowadzi oficjalnie zarejestrowaną zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy. Tylko do was zatem zależy, jaka kwota wesprze Ukraińców.