Śrem i okolice na starych fotografiach: prace w PGR Szołdry wiosną 1974 roku szły pełną parą - zobacz zdjęcia! Katarzyna Baksalary

Śrem i okolice na starych fotografiach. Przeglądanie zdjęć zrobionych dekadę, dwie, trzy lub więcej temu to okazja do podejrzenia jak wówczas wyglądało codzienne życie ludzi. Wiosna to intensywny czas pracy dla rolników, a jeśli o nich mowa, to warto wspomnieć o kombinacie Manieczki, który w swoim czasie wiódł prym w całym kraju. Mamy zdjęcia z tamtych czasów!