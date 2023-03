Śremianie mają otwarte serca i uwielbiają pomagać. Za nami charytatywny kiermasz ciast i koncert śremskiej Bibliotece Publicznej [zdjęcia]

Mały mieszkaniec gminy Kórnik walczy z nowotworem

Siedmioletni Franek Kulza z miejscowości Żerniki w gminie Kórnik to dzielny, siedmioletni chłopiec, który zmaga się na co dzień z nowotworem tkanek miękkich, tzw. mięsakiem na przeponie. Rodzice chłopca i jego najbliższa rodzinna zorganizowali zbiórkę na leczenie w Barcelonie, a dzięki wsparciu wielu osób dobrej woli udało się osiągnąć ten cel.

Dalsze leczenie siedmioletniego Franka wymaga dodatkowego wsparcia

To niestety nie koniec wydatków. Dalsze leczenie w Barcelonie, wizyty u specjalistów czy rehabilitacja to kolejne wydatki. Dlatego w sieci kontynuowana jest zbiórka pieniędzy, a do całej akcji w sobotnie popołudnie mogli przyłączyć się mieszkancy Śremu podczas kiermaszu ciast połączonego z koncertem w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego.