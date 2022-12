Śremscy diabetycy przełamali się świątecznym opłatkiem. Wigilijne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Śremie

Diabetycy ze Śremu przełamali się opłatkiem

Przybyłych powitał prezes śremskiego koła Bernard Mućka, który zwracając się do zebranych, nie zapomniał o chwili ciszy dla tych, którzy w tym roku z grona diabetyków odeszli i już nie mogą zasiąść przy wspólnym stole z koleżankami i kolegami z koła. Spotkanie było również okazją do podsumowania działań podejmowanych przez śremskich diabetyków. Ze względu na pandemię były one ograniczone, jednak nadal działania profilaktyczne i edukacyjne związane z cukrzycą były przez śremskie koło realizowane w miarę możliwości. Członkowie koła brali także udział w wielu wydarzeniach organizowanych, chociażby przez Śremską Radę Seniorów.