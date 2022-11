Śremscy policjanci podsumowali październik na drogach powiatu śremskiego. Niemal 30 zdarzeń. Na szczęście brak ofiar śmiertelnych

Śremska policja podsumowała październik. Czy było bezpiecznie na drogach?

Co miesiąc śremscy policjanci podsumowują stan bezpieczeństwa na drogach powiatu. Skoro mamy początek listopada, to czas na podsumowanie października. Jak wynika z informacji przekazanych przez kom. Piotra Nowackiego, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego śremskiej komendy w minionym miesiącu doszło w sumie do 27 zdarzeń drogowych na terenie powiatu śremskiego. Znakomita większość zdarzeń (25 z 27) to kolizje drogowe. Pozostałe dwa zdarzenia, to wypadki.