Śremscy policjanci zapraszają rowerzystów do akcji znakowania jednośladów. Kiedy w naszym mieście będzie można zabezpieczyć swój rower? Tomasz Barylski

Komenda Powiatowa Policji w Śremie zaprasza wszystkich rowerzystów do akcji znakowania swoich jednośladów. To dodatkowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą, które jest wykonywane metodą grawera. Wykorzystuje się do tego znakowarki mikropunktowej. Policjanci zapraszają właścicieli rowerów w ostatnim tygodniu marca.