Śremska Green Bike Liga rozpoczęła nowy sezon. Do rozgrywek przystąpiło osiem drużyn

Mistrz śremskiej Green Bike Ligi zaczął od mocnego uderzenia

W sobotniej inauguracji Green Bike Ligi zawodnicy wszystkich zespołów strzelili łącznie 19 bramek. Pierwszym liderem tabeli został obrońca tytułu z poprzedniej edycji, Breeding Center , który na inaugurację pokonał ekipę z Ostrowa. O ile do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis tak po zmianie stron mistrzowie nie pozostawili złudzeń rywalom i zwyciężyli 5:0.

W tym sezonie będą wybierać piłkarza kolejki Green Bike Ligi

Drugi mecz to zacięta rywalizacja Instal Partner z ekipą Grzybek&Lipski Group. Po pierwszej połowie zespół Instal Partner przegrywał 0:2. Jednak po zmianie stron udało się doprowadzić do remisu i ostatecznie wygrać 4:2. Z kompletu punktów cieszyli się również zawodnicy Proxicom Gaming. Po dwóch golach Michała Majorczyka pokonali 2:1 Ucho Prezesa. Powody do radości miał również Raitech Zbrudzewo, który nie dał szans drużynie Znak Big Futsal.