Śremski Ośrodek Kultury był drugim domem i pasją dla śp. Ewy Chwaliszewskiej. Pracowała w ŚOK przez 40 lat [zdjęcia]

Ewa Chwaliszewska - chodząca historia Śremskiego Ośrodka Kultury

Budynek Śremskiego Ośrodka Kultury ma swój niepowtarzalny klimat. Trzy lata temu przeszedł remont, jednak czuć w nim ten dawny klimat. To właśnie tutaj przez czterdzieści lat pracowała Ewa Chwaliszewska, która wkładała w to, co robi całe swoje serce.