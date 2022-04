Śremski Sport: "Bieg z jajem" nie tylko dla biegaczy. W świątecznym spalaniu kalorii wzięli udział kijkarze i kolarze (Zdjęcia) Tomasz Barylski

Wielkanocne spalanie kalorii w Śremie. W Lany Poniedziałek spod siedziby Śremskiego Sportu wystartował "Bieg z jajem" z udziałem m.in. biegaczy ze Stowarzyszenia Runner's Power, kolarzy Sekcji Rowerowej Kometka oraz miłośników nordic-walking "Chodzę bo lubię Śrem". Bieg miał charakter treningu i nie obowiązywały na niego żadne zapisy. Biegacze mieli do pokonania dystans ok. 5 kilomterów, kijkarze ok. 3 kilometrów. Natomiast rowerzyści przejechali ok. 40 minut. Warto dodać, że przed treningiem prowadzono zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Gaju. Po dotarciu na metę na uczestników czekały ciepłe napoje i drobny poczęstunek. Wylosowano również karnety na obiekty Śremskiego Sportu.