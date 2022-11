Śremski Trening Niepodległości za nami. Biegacze, kijkarze i rowerzyści wyruszyli na trasę, aby uczcić Święto Niepodległości Katarzyna Baksalary

Jedni śpiewają piosenki, inni maszerują z biało-czerwonymi flagami, a śremianie dobrze się bawią podczas świętowania Dnia Niepodległości na sportowo. Punktualnie o godz. 11.11 przed budynkiem Śremskiego Sportu odśpiewano uroczyście hymn Polski, a następnie biegacze, kijkarze oraz kolarze wyruszyli na trasę Śremskiego Treningu Niepodległości. Udział w tej sportowej imprezie mógł wziąć każdy. Wystarczyło przyjść na start i się zapisać. Takie treningu to nie tylko okazja do poruszania się, ale przede wszystkim do wspólnego świętowania na wesoło. Zobaczcie, jak było!