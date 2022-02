Śremskie Wodociągi złożą nowy wniosek taryfowy. Czy czeka nas podwyżka cen wody i ścieków w gminie Śrem? Katarzyna Baksalary

Śremskie Wodociągi szykują się do złożenia nowego wniosku taryfowego. Sytuacja ekonomiczna spółki jest trudna. fot. ilustracyjne/pixabay.com

Śremskie Wodociągi szykują się do złożenia nowego wniosku taryfowego. Jest on efektem między innymi rosnącej inflacji. Jeśli organ zatwierdzający przychyli się do wniosku Śremskich Wodociągów z podwyżką cen wody i ścieków trzeba będzie się liczyć w połowie roku.