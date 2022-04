Stacje paliw w Śremie 20.04.2022: jak wyglądają ceny na stacjach w naszym mieście?

Ceny na stacjach paliw w Śremie - 20 kwietnia 2022

W porównaniu do końcówki poprzedniego miesiąca jest jeden plus. Ceny paliw nie sięgają blisko 8 złotych. Jednak nie oznacza to, że jest jest tanio. Cena za litr diesla nadal trzyma się powyżej 7 złotych. Kierowcy muszą się liczyć z wydatkiem od 7,15 do 7,24 złotych. Około 6,50 kosztuje litr Pb 95. O dziesięć groszy spadała cena za LPG, która obecnie wynosi 3,69 złotych za litr.