Stacje paliw w Śremie 29.03.2022: czy kierowcy muszą sięgnąć głębiej do portfela?

Ceny na stacjach paliw w Śremie - 29 marca 2022

Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Kierowcy ponownie będą musieli sięgnąć głębiej do portfeli na stacjach paliw. Znacząco podrożał diesel. Na stacjach w naszym mieście za litr ropy trzeba zapłacić od 7,69 zł do 7,75 zł. W porównaniu do ubiegłego tygodnia o ok. 10 groszy zwiększyła się cena za litr Pb 95, która kosztuje średnio 6,69 zł. Nie zmieniła się ceny za litr LPG, która nadal wynosi 3,79 zł za litr.