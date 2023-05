Stanęli w obronie dobrego imienia Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie. Rodzice uczniów napisali list otwarty

Jak już wspomnieliśmy cała ta sytuacja mocno zbulwersowała część rodziców, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W miniony czwartek, 25 maja zorganizowano Rady Rodziców z udziałem nauczycieli i dyrekcji. Przygotowano list otwarty w obronie Szkoły Podstawowej nr 2, który został przekazany do dziennikarzy. Jego treść jest dostępna na poniższym zdjęciu:

Budowanie wizerunku portalu na kłamstwach to słaby i nieetyczny sposób. Sam hejt w internecie niestety krzywdzi wiele osób i instytucji na lata pozostawiając głęboką zadrę. W całej sprawie najgorsze jest to, że rodzice do tej pory najwięcej mieli do powiedzenia po fakcie, a gdy był potrzebny ich głos, to nieliczni się wypowiadali. Na szczęście możemy stwierdzić że czwartkowe spotkanie zmieniło postawę wielu rodziców. Osoby spoza grona rodziców dzieci kończących szkołę i ich zaangażowanie jest równie wielkie. Dają z siebie, co mogą aby bronić dobrego imienia szkoły. Chcą walczyć, chcą, aby ich głos też był ważny, chcą bronić szkoły, a efektem tego jest nasz list