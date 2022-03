Stare zdjęcia Śrem. Niewiarygodne, jak zmienił się Śrem się przez ostatnie dekady... Zobacz zdjęcia! Poznajesz te miejsca?

Stare zdjęcia Śrem. Niewiarygodne, jak Śrem zmienił się przez lata... Poznajesz te miejsca?

Czas największych przeobrażeń w Śremie nierozerwalnie związany jest z budową Odlewni Żeliwa. To właśnie koncepcja powstania tego zakładu pracy skłoniła Spółdzielnię Mieszkaniową w Śremie do rozrysowania planów budowy osiedla mieszkaniowego w całkowicie niezamieszkanym wówczas terenie. Jeśli chodzi o prawobrzeżny Śrem, jest to o tyle istotne, że SM miała wcześniej plany, aby budownictwo mieszkaniowe w stylu socjalistycznym rozbudowywać właśnie na tzw. starym mieście. Odlewnia Żeliwa diametralnie zmieniła jednak te plany.