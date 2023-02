Stare zdjęcia Śremu i okolic. Tak wyglądało nasze miasto kilka dekad temu. Wiesz, co to za miejsca? Redakcja srem.naszemiasto.pl

Stare zdjęcia Śrem. O czasach PRL w Polsce można mówić różnie, jeśli jednak chodzi o Śrem to nie można zapominać, że to właśnie w tamtym okresie nastąpił jego gwałtowny rozwój. Mimo, że największe przeobrażenie dokonało się na lewobrzeżnym Śremie, to jego prawa strona także w pewnym stopniu się zmieniała. Chcesz sprawdzić co z tych czasów pozostało? Zapraszamy do galerii!