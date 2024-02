Studniówka Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Tak bawią się maturzyści podczas tegorocznego balu studniówkowego [zdjęcia]

Uczniowie śremskiego KCEK bawili się podczas studniówki i połowinek

Już na początku maja br. uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystąpią do najważniejszego egzaminu w swoim życiu, czyli do matury. Zanim to nastąpi, tegorocznych maturzystów czeka równie ważne wydarzenie, jakim jest bal studniówkowy. Pierwsza sobota lutego br. to studniówka licealistów z KCEK w Śremie, w którym funkcjonuje Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II.