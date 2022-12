ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI ze Śremu i okolic. Te dzieci zostały zgłoszone do naszej świątecznej akcji

W akcji "Głosu Wielkopolskiego" udział biorą udział dzieci z całej Wielkopolski, a wśród nich oczywiście są również mali mieszkańcy powiatu śremskiego.

To jedna z najpiękniejszych tradycji naszej gazety. Co roku okładki świątecznego i noworocznego wydania zdobią zdjęcia dzieci naszych Czytelników. Wcześniej, w Mikołajki, do gazety dołączamy specjalny dodatek, w którym zamieszamy kilkaset fotografii najmłodszych, które ich rodzice przesyłają w ramach akcji "Świąteczne Gwiazdeczki"