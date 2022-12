Świąteczny kiermasz w Manieczkach. To kolejna inicjatywa Rady Rodziców i nauczycieli z miejscowej szkoły podstawowej

W niedzielę, 12 grudnia od godziny 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach zrobiło się wesoło i gwarno. Sprawcami całego zamieszania była społeczność miejscowej Szkoły Podstawowej, która przygotowała kiermasz świąteczny.

To wydarzenie to inicjatywa Rady Rodziców i po raz drugi odbywa się w tym miejscu. Jak się ma takich aktywnych rodziców z pomysłami to można zrobić bardzo dużo