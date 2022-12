Świąteczny zapach świerku i pomarańczy w Muzeum Śremskim. Eksperci Dobrego Życia porozmawiali o aromatach Bożego Narodzenia [zdjęcia]

Nie tylko o świątecznych aromatach w Muzeum Śremskim

Czasami szukamy nie wiadomo jakich receptur na zdrowie. Chcielibyśmy przygotowywać sobie jakieś cudowne maści czy syropy. Tak naprawdę wystarczy do tych naszych codziennych dań dodawać zioła, czyli hormony trawienne jak mówiła o nich św. Hildegarda. Wtedy możemy zapobiec wielu chorobom, pomóc w leczeniu różnych chorób. Każdy z nas ma w kuchni majeranek, rozmaryn. Kupujemy to w sklepach, a później nie zawsze to wykorzystujemy. Chcemy zachęcić i pokazać w jakich potrawach można przemycać to zdrowie