Święcenie samochodów w Śremie to długa tradycja. W tegoroczny Lany Poniedziałek również nie brakowało chętnych do "pokropienia" auta

Lany Poniedziałek to dzień święcenia samochodów w Śremie

Lany Poniedziałek nasza redakcja najczęściej rozpoczyna od wizyty w Zbrudzewie, gdzie Kominiarze z Niedźwiedziem odwiedzają mieszkańców i murzą ich na szczęście. To jednak niejedyne tradycyjne wydarzenie, jakie w Śremie odbywa się tego dnia. Zaraz po zebraniu materiału ze Zbrudzewa meldujemy się przed śremską Farą, a wszystko za sprawą autosacrum, czyli święcenia pojazdów.

Jak się okazuje, tradycja ta w Śremie jest znacznie dłuższa, niż mogłoby się wydawać. Jak wynika z naszej rozmowy z księdzem prałatem Marianem Bruckim, dziekanem dekanatu śremskiego, kiedy przyszedł do Śremu, a było to już trzy dekady temu, zwyczaj ten już miał miejsce, a zapoczątkował go ks. proboszcz Kazimierz Łaszewski dwadzieścia lat wcześniej. Jak zatem łatwo policzyć samochody, motocykle i inne pojazdy w śremskiej parafii farnej święcone są już od pół wieku!