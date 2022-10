Święto z dynią w roli głównej, czyli Dzień Korbola w Grzybnie. Prawdziwe tłumy fanów dyń i przetworów z nich [zdjęcia]

Wielkopolskie smaki z dynią w roli głównej

Jak co roku impreza organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo przyciągnęła do Grzybna tłumy. Na terenie miejscowego Zespołu Szkół Rolniczych przygotowano wiele atrakcji z dyniami w roli głównej. Przede wszystkim stoiska z pysznościami na których królował wspominany już korbol. Placki i racuchy z dyni, zupa dyniowa na słodko i na ostro, ciasta z dynią czy nawet ... dyniowe kluski z kapustą. To tylko część dań które mogli skosztować odwiedzający. Na pozostałych stoiskach czekały m.in. miody, zioła i rękodzieło.