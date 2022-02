Sytuacja na stacjach benzynowych w Śremie. Zobacz ceny paliw w naszym mieście

Wzmożony ruch na stacjach w Śremie

Jeszcze w czwartkowe popołudnie na śremskich stacjach benzynowych było spokojnie. Wzmożony ruch można było zaobserwować w godzinach wieczornych. Tak było między innymi na stacji Intermarche przy ulicy Szkolnej 15 w Śremie. Kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak informowali nasi Czytelnicy, podobne sytuacje można było zaobserwować na innych stacjach, gdzie ustawiały się kolejki samochodów.

Jedna z naszych Czytelniczek napisała, że jej brat musiał zatankować samochód. Spędził w korku ok. godziny. Nie dostrzegł jednak, żeby kierowcy tankowali na zapas do beczek czy kanistrów. Kolejki do stacji benzynowych wydłużyły się także na terenie naszego powiatu. Tak było w Dolsku, co pokazuje poniższy film.