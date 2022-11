Szampańska zabawa w Dalewie. Prawie 200 osób bawiło się na "Balu Warty" zorganizowanego przez śremski klub [zdjęcia]

Społeczność śremskiej Warty bawiła się w Dalewie

Bale organizowane przez śremską Wartę to już pewna tradycja. Tym razem klub zaprosił gości na wspaniałą zabawę do wspomnianego Gościńca Niezapominajka. Tym bardziej, że sobotni wieczór było kilka powodów do świętowania.

Mamy dzisiaj trzy świetnie okazje do świętowania. Pierwsza to nasze otwarcie obiektu sportowego REHAU Football Park, który mieści się przy ulicy Zamenhofa. Nie ukrywam, że jesteśmy z tego niezmiernie dumni, z tego, co udało się nam dokonać. Drugi powód, dla którego się tutaj spotkaliśmy to zwycięstwo naszej reprezentacji i gol Roberta Lewandowskiego. Trzeci to bal sam w sobie, na którym dzisiaj jesteście

- zwrócił się do uczestników balu Dominik Sworowski, prezes ŚKS Warta Śrem.

Na imprezie zorganizowanej przez śremski klub bawiły się 194 osoby, które do tańca porwała muzyka na żywo w wykonaniu Zespołu Pagost - Bracia Walewscy. Zaproszeni goście bawili się znakomicie do białego rana.