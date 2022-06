Szpital w Śremie z nową karetką. Samochód od 1 czerwca będzie służyć mieszkańcom Śremu i okolic

Śremski szpital z nową karetką pogotowia. Samochód już jest gotowy służyć ludziom

W środę 1 czerwca Michał Sobolewski, prezes śremskiego szpitala , w towarzystwie burmistrza Adama Lewandowskiego zaprezentowali najnowszy nabytek śremskiej lecznicy. Jest to karetka pogotowia, które jak tylko zostanie "uzbrojona" czyli wyposażona w niezbędny sprzęt medyczny będzie służyć mieszkańcom Śremu i okolic.

Do tej pory karetki były wynajmowane przez śremski szpital od podmiotów zewnętrznych, przez ostatnie lata sytuacja ta ulegała zmianie i rezygnowano z wynajmu na rzecz zakupu aut na własność szpitala. Taką własnością są już karetka transportowa oraz karetka systemowa "podstawowa". Do tej pary samochodów dołączyła w środę 1 czerwca karetka systemowa "specjalistyczna". Nie oznacza to jednak zwiększenia taboru karetek w powiecie śremskim.

Nadal jednak nic to nie zmienia w ilości karetek w powiecie śremskim, wciąż posiadamy tylko dwie karetki w systemie ratownictwa medycznego. Nie mniej, posiadanie własnych karetek, a nie ich wynajmowanie, przełoży się na oszczędności dla śremskiego szpitala. W ocenie prezesa Michała Sobolewskiego może to być kwota nawet kilkuset tysięcy złotych.