Te nazwiska w gminie Śrem są najpopularniejsze. Sprawdź czy twoje nazwisko jest na liście TOP15

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Nazwiska nie pojawiły się w tym samym czasie co imiona. W Polsce pojawiły się dopiero pod koniec średniowiecza. Wcześniej posługiwano się wyłącznie imionami, przy których ewentualnie pojawiał się charakterystyczny przydomek. Potrzeba lepszej identyfikacji danej osoby, czyli dołączenia do imienia nazwiska pojawiła się w momencie rozwoju miast i faktu, coraz to większej ilości ludzi. Z czasem przyjmowanie nazwisk nabierało formalnych kształtów i dziś według obowiązującego w Polsce prawa, każda osoba obowiązkowo posiada nazwisko.