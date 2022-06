Tenis Śrem. Wyjazdowy turniej w Solcu. Wielki powrót śremskiej rakiety numer jeden

Tenis Śrem. Dwunastu tenisistów zagrało w Solcu

Do rywalizacji na czterech kortach w Solcu przystąpiło 12 zawodników. Jak podają organizatorzy najmłodszy zawodnik miał 18 lat, a najstarszy 52. Tenisistów podzielono na cztery grupy po trzech zawodników. Rywalizowali w systemie „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów od stanu 2:2 w gemach. W przypadku remisu rozgrywano tie-break do 10 punktów.