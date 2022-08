To było rockowe święto w Książu Wielkopolskim! Za nami siódma edycja Rock Książ Zone Festiwal [video, zdjęcia]

Niedzielne, ostre granie w Książu Wielkopolskim

Przed publicznością mocne brzmienia zaprezentowały takie zespoły jak Neaghi, Młot na Czarownice. Po nich na scenie wyszli muzycy z The Sixpounder. To wrocławski zespół, który od 14 lat funkcjonuje na polskiej metalowej scenie muzycznej. Była to jedna z ostatnich okazji, żeby usłyszeć takie utwory jak m.in. "Life is killing me" czy "Sixpounder". Oprócz koncertu w Książu Wlkp. zespół planuje jeszcze jesienną, pożegnalną trasę koncertową po której zakończy działalność.