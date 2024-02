To już w ten weekend! W Jarosławkach morsy wejdą do wody w szczytnym celu. Tym razem chcą pomóc szesnastoletniemu Miłoszowi Tomasz Barylski

To już w ten weekend! Grupa Kulturalne Morsy i ksiąskie Centrum Kultury zapraszają miłośników zimnych kąpieli do Jarosławek na Walentynkowe Morsowanie. W niedzielę 18 lutego podobnie jak w ubiegłym roku morsy wejdą do wody w szczytnym celu. Tym razem chcą pomóc szesnastoletniemu Miłoszowi.