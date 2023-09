Tragiczny poranek w Śremie. Kobieta wypadła z okna na ostatnim piętrze jednego z bloków

Akcja służb ratunkowych w Śremie. Nie udało się uratować poszkodowanej kobiety

Do zdarzenia na ul. 1 Maja w Śremie doszło około godz. 8.20. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, straż pożarną oraz policję. Wszystko wskazuje na to, że kobieta w wieku 67 lat, wypadła z okna znajdującego się na ostatnim piętrze jednego z bloków. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Miał on lądować na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Śremie, ostatecznie jednak wylądował na ulicy w okolicy galerii handlowej Alfa.