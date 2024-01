Transplantacja ratuje ludzkie życie. Także w szpitalu w Śremie są podejmowane decyzje o oddaniu organów do przeszczepu

Transplantacja, to często jedyna szansa na życie

Transplantacja organów to wciąż kwestia budząca spore emocje, zwłaszcza jeśli dawcą organów jest osoba, która zmarła, a procedura transplantacyjna musi zostać rozpoczęta bardzo szybko po stwierdzeniu zgonu pacjenta. Z roku na rok jednak rośnie świadomość, że przeszczep organów to jedyna szansa na życie dla wielu osób. Niemniej jednak ostateczna decyzja o przekazaniu organów do transplantacji zawsze jest trudna, jak jednak przekonują w liście przekazanym w związku z Ogólnopolskim Dniem Transplantacji Wojciech Czapiewski i Alicja Najdek, wojewódzcy koordynatorzy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, ich zdaniem kluczem do akceptacji, jest sprawienie, że śmierć jednej osoby nie będzie tylko śmiercią, ale początkiem życia dla innych.