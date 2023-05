Trasy na rower do 65 km od Śremu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Śremu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 65 km od Śremu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Śremu warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Śremu We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Śremu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rawickie pogranicze Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 114 m Trasę rowerową mieszkańcom Śremu poleca Plantmar Rawicz, mimo że nie został nigdy zdobyty przez powstańców wielkopolskich, mocą Traktatu Wersalskiego przypadł Polsce. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję przygranicznego miasta, a granica znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od centrum.

Przebieg trasy pozwala zapoznać się z pozostałymi po tamtych czasach pamiątkami w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Jej fragment od rowerowego szlaku czerwonego prowadzi dokładnie dawną granicą.

Dodatkowym urozmaiceniem są zabytki przyrody: rezerwat Dębno i kilka pomnikowych drzew, m.in. monumentalny buk o siedmiu pniach. Ścieżka przyrodniczo-leśna Dębno jest słabo oznakowana, tropiąc ją, dojechałem do śródleśnej polany, skąd wyprowadził mnie żółty szlak pieszy. Drogi gruntowe przejezdne. Teren płaski.

🚲 Trasa rowerowa: Po gminie Miejska Górka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 122 m

Suma zjazdów: 141 m Plantmar poleca trasę mieszkańcom Śremu Patrząc na mapę niejeden zapyta: Po co tam jechać ? Płasko, bezleśnie, monotonnie, nudno. Istotnie rejon Miejskiej Górki z racji nieco urodzajniejszych ziem pozbawiony jest lasów, nie ma też żadnych zjazdów ni podjazdów, nie ma też wytyczonych szlaków. Są za to wyboiste polne drogi i wąskie, lokalne asfalty (ok 40 %). Gmina ta kryje jednak wiele skarbów krajoznawczych. Należą do nich te typowe jak kościoły (w tym trzy drewniane), klasztor w Goruszkach, dworki i pałace (z pałacem w Dłoni na czele), architektura folwarczna jak i takie, które budzą zdziwienie. Właśnie w Konarach znajduje się jeden z dwóch krzyży pokutnych znanych z terenu Wielkopolski, tak typowych dla krajobrazu Dolnego Śląska. W Dłoni obok ruin zabytkowego browaru z XVIII w znajdziemy nad stawem uroczy pawilon chiński. W Nieparcie zobaczyć można ruiny zamku na wyspie oraz stadninę koni a w samej Miejskiej Górce drewniany wiatrak, wiekową cukrownię i profesjonalne boisko baseballowe miejscowej drużyny. Wierzę, że to wystarczające atrakcje aby zaplanować rowerowy wypad do gminy Miejska Górka.

Korzystałem z mapy Gmina Miejska Górka (1: 30 000), którą upolować można w Urzędzie Gminy.

🚲 Trasa rowerowa: Poznań-Biedrusko-Poznań Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 216 m

Suma podjazdów: 3 268 m

Suma zjazdów: 3 298 m Trasę rowerową mieszkańcom Śremu poleca Pba0284

Trasa w zdecydowanej większości przebiega drogami polnymi, jednak luźne piachy zdarzały się sporadycznie. Teren poligonu to droga asfaltowa. Miasto to oczywiście drogi utwardzone - ulice, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe. Początek to Wartostrada, następnie biegnie nad Wartą - niestety, ze względu na aktualny wysoki stan wód rzeki (17 maj) nie wszystkie odcinki okazały się przejezdne). Dalej Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym aż pod Biedrusko. W Biedrusku przerwa na kawę i pyszny koktajl w restauracji "Motylarnia" - tego dnia było dużo rowerzystów, mają nawet parking dla rowerów ;)

Kolejny odcinek biegnie przez teren poligonu CSWL Poznań (przejazd przez poligon możliwy tylko we weekendy i to pod warunkiem, że nie odbywają się "strzelania" - warto wcześniej sprawdzić). Największa atrakcja tego odcinka to ruiny kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Kościół pochodzi z 1531r. Znajdował się na terenie nieistniejącej już wsi Chojnica (w 1945r. wieś została włączona w teren poligonu). Kilka km dalej - tereny kolejnej nieistniejącej już wsi - Łagiewniki i Pomnik Ofiar Faszyzmu (z 1968r., ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi i okolicy).

Po wyjeździe z terenu poligonu, obrzeżami Złotnik i Suchego Lasu dojeżdżamy do "Rezerwatu Meteoryt Morasko". Dalej ulicami miasta wracamy na Zawady.

🚲 Trasa rowerowa: Ziemiański Szlak Rowerowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 242,22 km

Czas trwania wyprawy: 27 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 799 m

Suma zjazdów: 796 m Rattusnorvegicus poleca trasę mieszkańcom Śremu

ZIEMIAŃSKI SZLAK ROWEROWY Dystans: 245 km (Mosina - Kościan - Leszno - Rawicz - Gostyń - Krzywiń - Słonin).

Trudność: od gładkiego asfaltu po piaszczyste, błotniste lub kamieniste "odcinki specjalne".

Oznakowanie: jednolicie zielone, zgodne ze standaryzacją PTTK.

Początek szlaku: Mosina, u zbiegu szos Mosina - Rogalin oraz Mosina - Puszczykowo.

Koniec szlaku: Słonin lub Zaorle - w zależności od wybranego wariantu szlaku

Ziemiański Szlak Rowerowy jest najbardziej "wielkopolską" trasą rowerową w całym Wielkopolskim Systemie Szlaków Rowerowych. To tutaj obejrzycie wiele ziemiańskich dworków i stadnin konnych oraz zabytkowych kościołów i klasztorów. Będziecie mieć okazję odwiedzić jedyny w swoim rodzaju skansen filmowy, a nawet przejechać się drezyną lub kolejką parkową. Jako słodki deser polecamy Szlak Miodowy"¦ MOSINA - najważniejszy węzeł szlaków rowerowych na południe od Poznania. Ciekawe muzeum w dawnym budynku bożnicy, kościół św. Mikołaja z lat 1852-54, dwór z II poł. XIX w. W czasie Wiosny Ludów (1848 r.) Mosina przez kilka dni pełniła funkcję stolicy niepodległej Polski. Stacja PKP.

RACOT - patrz: opis zdjęcia KOŚCIAN - od 1400 r. największe - po Poznaniu - w całości ufortyfikowane miasto w Wielkopolsce (szlak prowadzi plantami, wiodącymi wzdłuż tzw. kanału ulgi, okrążającego najstarszą część miasta - widoczne pozostałości średniowiecznych murów). Warto zobaczyć: Rynek z ratuszem z końca XVIII w. (wewnątrz Muzeum Regionalne), gotycki kościół farny NMP Wniebowzietej z XIV w., gotycki kościół św. Ducha z XV w., dwa zabytkowe wiatraki. OSIECZNA - popularna miejscowość wypoczynkowa nad jez. Łoniewskim. Poreformacki zespół klasztorny oo. Franciszkanów: późnobarokowy kościół św. Walentego z XVIII w., barokowy klasztor z XVII w. Nieopodal - późnogotycki kościół św. Trójcy z XVI w., przebudowany w stylu barokowym. LESZNO -silne centrum protestantyzmu i sukiennictwa Warto zobaczyć: harmonijny stylowo barokowo-klasycystyczny ratusz, interesujące kościoły: katolicką, gotycką kolegiatę św. Mikołaja, dawny ewangelicki kościół św. Krzyża, późnogotycki, katolicki kościół św. Jana - przebudowany z dawnego zboru braci czeskich. Dawna synagoga z XVII w. z interesującymi zbiorami. Ciekawa oferta dla miłośników rekreacji: aquapark "Akwawit", stadion z torem żużlowym, lotnisko szybowcowe oraz niewielki ogród zoologiczny.

RYDZYNA - okazały, istniejący już w średniowieczu zamek, zupełnie zniszczony w 1945 r. Odbudowany dopiero w 1989 r. Obecnie mieszczą się tutaj: hotel, restauracja, centrum szkoleniowe oraz sale bankietowe. Świetnie zachowane barokowe założenie urbanistyczne rynku i przyległych uliczek. Rokokowy kościół parafialny z poł. XVIII w. RAWICZ - w miejscu likwidowanych murów powstały wspaniałe planty, porównywalne z krakowskimi - obecnie wiedzie nimi znakowana trasa turystyczna. Warto zobaczyć: barokowy ratusz z poł. XVIII w. z pierwszym w Polsce piorunochronem, wewnątrz: Muzeum Ziemi Rawickiej, kościół parafialny św. Andrzeja Boboli z pocz. XIX w. W Rawiczu znajduje się więzienie o zaostrzonym rygorze. GOLEJEWKO - hodowla koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej. Zachowany zespół pałacowo-parkowy Choińskich z XVII w. Tutaj - bogaty zbiór pojazdów konnych. PAKOSŁAW - klasycystyczny zespól pałacowo-parkowy z końca XVIII w. Neogotycki kościół z 1899 r. z portretami trumiennymi i blachami herbowymi rodu Zakrzewskich.

TUREW - barokowy zespół pałacowo-parkowy Chłapowskich z XVIII w. Stacja badawcza Zakładu Biologii Leśnej i Rolnej PAN. KRZYWIŃ - najmniejsze miasto w Wielkopolsce (ok. 1500 mieszkańców). Pierwotnie własność benedyktynów z pobliskiego Lubinia. Gotycki kościół św. Mikołaja z przełomu XV/XVI w. LUBIŃ - patrz: opis zdjęcia CICHOWO - modna wieś letniskowa nad jeziorem o tej samej nazwie. Największa atrakcja to skansen filmowy Soplicowo, powstały w 1999 r. na bazie dekoracji z planu filmowego Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. GOSTYŃ - tradycje mieszczańskie Gostynia sięgają 1278 roku - czasów Przemysła II, co widać po dobrze zachowanym, średniowiecznym układzie urbanistycznym. Warto zobaczyć: późnogotycki kościół farny św. Małgorzaty z XV w. Prywatne Muzeum Starych Pojazdów.

GŁOGÓWKO - patrz: opis zdjęcia PŃPOWO - od 1136 r. posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. Wieś znana z hodowli koni rasy wielkopolskiej. Gotycki kościół św. Jadwigi z XV w. z charakterystyczną wieżą, przypominającą obronny zamek. Nieopodal zespół pałacowy Mycielskich z 1780 r.

JUTROSIN - patrz: opis zdjęcia

🚲 Trasa rowerowa: Pomnik Wilka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 311 m

Suma zjazdów: 290 m Rowerzystom ze Śremu trasę poleca Kys30 Projekt trasy jeszcze nie sprawdzony "Tu zakończył kompan życie, który owiec zżerał płód, Johann Unger należycie, zaspokoił jego głód..." Bledzew

BLEDZEW I CYSTERSI Metryka Bledzewa sięga VIII wieku, w którym w pobliskim zakolu Obry (Grądzkie) znajdował się gród warowny. W latach 1231 - 1239 książę wielkopolski Władysław Odonic uczynił nadanie 500 łanów ziemi w rejonie rzek Ponikwy i Obry, w Sokolej Dąbrowej i w pobliżu Zemska dla cystersów z klasztoru w Dobrylugu na Łużycach. Według tradycji klasztornej siedmiu mnichów z Łużyc wybrało miejsce na klasztor w 1238 roku w zakolu Obry obok Starego Dworku i przystąpiło do jego wznoszenia. Wylewy Obry, zwłaszcza jeden z 1265 r. zmusiły do przeniesienia konwentu do Zemska. Stary Dworek został na długo rezydencją opatów. W roku 1321 margrabia Waldemar nadał cystersom Bledzew i Popowo, które od 1321 r. znalazły się w granicach Wielkopolski i pozostały aż do II rozbioru Polski w 1793r. W 1327 r. Władysław Łokietek poszerzył nadania.

Cystersi od momentu powstania (1098 w Dijon w Burgundii) za podstawę bytowania uznawali rolnictwo, rzemiosło i budowanie. W okolice Bledzewa przybyli mnichowie niemieccy, ale że w regule klasztoru obowiązywało milczenie i izolacja od otoczenia (z wyjątkiem świąt), ich pobyt tutaj nie wpływał na proces wynaradawiania Polaków. W ciągu dwóch wieków Bledzew był przykładem dobrego współżycia. Mieszkańcy korzystali z umiejętności zakonników i rozwinęli swoją wieś do rozmiarów i formy miasta. Król Kazimierz Jagiellończyk nadał w 1458 r. Bledzewowi prawa miejskie. I wtedy cystersi z całym swym dobytkiem przenieśli się z Zemska do Bledzewa. Odtąd miasto dla potrzeb lokalnych domeny klasztornej stało się centrum gospodarczym oferującym wyroby sukiennicze, piwowarskie, szewskie i inne.

Do początków XVI w. opatami byli zakonnicy niemieckiego pochodzenia. Wobec szerzącej się reformacji, Zygmunt Stary podjął decyzję o obsadzeniu opactw w przygranicznych klasztorach Polakami legitymującymi się pochodzeniem szlacheckim przynajmniej od dwóch pokoleń. Opatów wybierano dożywotnio z prawem dziedziczenia, co zapewniało, że dobra klasztorne nie przechodziły w ręce innowierców. Był to czas sporów religijnych i wzrastających wpływów protestantyzmu. Klasztor w Bledzewie był ostoją katolicyzmu na tym terenie, podczas gdy sąsiednie miasta - Międzyrzecz i Skwierzyna przyjęły protestantyzm. Pozostałością po katolickich mieszkańcach gminy są liczne kapliczki przydrożne bądź ustawione przy cmentarzach.

Opatami bledzewskich cystersów bywali wybitni Polacy, wśród nich dyplomata, poeta i dworzanin królów polskich - Sebastian Grabowiecki (1592 - 1607 ), fundator nowego klasztoru i klasztornego kościoła. Budowla ta mogłaby imponować do dziś. Same mury miały 264 m długości. Przylegający do klasztoru kościół mierzył 48,5 m długości.

Konstytucja 3 Maja, której współtwórcą był bledzewianin Jan Dekert, uznała wszystkie miasta królewskie za wolne. Bledzew - miasto klasztorne z tego dobrodziejstwa nie skorzystał. Zrównanie praw mieszczan nastąpiło dopiero pod zaborem pruskim, kiedy zakon cystersów uległ kasacie. Stało się to w roku 1835. W 1842 rząd pruski wystawił na licytację kościół i klasztor, wyznaczając niewysoką cenę wywoławczą 5 tys. talarów - oraz warunek najważniejszy, że wszystkie budynki z kościołem włącznie mają być rozebrane do fundamentów.

Dzisiejszy spadek pocysterski w Bledzewie obejmuje ołtarz w kościele św. Katarzyny, dzwon zegarowy, monstrancję, krzyż pasyjny, ołtarz boczny, stalle, kilka obrazów i rzeźb. Inne pamiątki w postaci wspaniałych, starych obrazów (1641 r.) znajdują się w kościele barokowym w Starym Dworku. Sam stary dworek - letnia rezydencja opatów - stojący na wysokim brzegu Obry został w ostatnich latach kompletnie zdewastowany. Pamiątką klasztoru jest również figura Matki Boskiej na wysokim, okrągłym cokole stojąca na obrzeżu Bledzewa. W tym miejscu bowiem pochowano żołnierzy napoleońskich, którzy ranni w kampanii na Moskwę w bledzewskim klasztorze, pod opieką zakonników dożywali swoich dni.

Opat Onufry Wierzbiński przewidując kasatę, by uratować klasztor, starał się Bledzew przekształcić w wieś, ale napotkał na ostry sprzeciw mieszczan. To co nie udało się wizjonerskiemu opatowi udało się władzy ludowej. 30 sierpnia 1945 r. po reformie administracji, Bledzew pozbawiony został praw miejskich, choć w odczuciu jego mieszkańców i w opinii społecznej nadal jest uznawany za miasteczko.

