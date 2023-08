Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Śremie. Polecane miejsca w sierpniu 2023

Historia lodów

Pierwsze wzmianki o deserach z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się także wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny i niezbyt prosty w wykonaniu z powodu konieczności transportu lodu z wysokich partii górskich.

W epoce Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

W naszym kraju szerszą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawano je z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Po II wojnie światowej produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich konsumpcja stała się popularna. Na początku rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były urozmaicone. Najczęściej były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.