Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Śrem, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

W sobotę 27 maja na stadionie w Dolsku zorganizowano kolejny Memoriał im. Michała Stryczyńskiego. Była to dwudziesta siódma edycja tej imprezy biegowej, która każdego roku przyciąga liczną grupę mieszkańców gminy Dolsk i okolic. Organizatorzy oprócz biegu głównego (ok. 2,4 km) przygotowali dystanse dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Dzień Dziecka to szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Właśnie z tej okazji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie w piątek 26 maja przygotowała festyn, podczas którego wspólnie bawili się zarówno uczniowie, jak i ich rodziny. Wszystkich przybyłych powitał dyrektor szkoły Grzegorz Konieczny i zaprosił do zobaczenia występów przygotowanych przez dzieci. Nie brakował również dmuchańców i smacznej kiełbaski z grilla. Na festynie przygotowano również takie atrakcje jak przejażdżka quadem, baloniki czy plecenie kolorowych warkoczyków. Zobaczcie jak było!

W piątek, 26 maja doszło do wypadku w miejscowości Wolenice na drodze krajowej nr 15. Śmierć poniosła jedna osoba. Strażacy jadący na to miejsce zderzyli się z samochodem osobowym w Krotoszynie na ul. Koźmińskiej (również DK 15) i w wyniku tego wypadku zginęły dwie osoby. Droga krajowa nr 15 na odcinku Krotoszyn-Koźmin Wlkp. jest całkowicie zablokowana.

W dniach 18-21 maja br. grupa przedstawicieli śremskich instytucji i organizacji uczestniczyła w wyjeździe do partnerskiego miasta Rožnov pod Radhoštěm. Była to okazja do zdobycia nie tylko praktycznej wiedzy, ale również do czerpania z doświadczeń osób i organizacji działających w mieście za naszą południową granicą.